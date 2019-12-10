Пандемия: случайность или Божие вразумление? Если завтра - умирать. С чем я уйду?

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Всего ответов: 71
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Если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся народы

Если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся народы
 

"Мир лежит во зле, мы должны знать об этом, помнить это, преодолевать насколько возможно".

"Живущих с тобой в мире пусть будут тысячи, но тайну свою открывай из тысячи одному".

"Если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся народы".

"Как железо ковачу, так я передал себя и свою волю Господу Богу: как Ему угодно, так и действую; своей воли не имею, а что Богу угодно, то и ... Читать дальше »

Просмотров: 19 | Добавил: jnp | Дата: 15.05.2020 | Комментарии (0)

Новый клип архиерейского хора Нижегородской епархии на песню «Журавли»

Новый клип архиерейского хора Нижегородской епархии на песню «Журавли»
 

Памяти Великой Победы.  


Одна из самых пронзительных песен в память о Великой Отечественной войне — «Журавли». Накануне 75-летия Победы в память о всех павших на полях сражений эту песню по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия исполнил архиерейский хор Нижегородской епархии.
Соло — протодиакон Димитрий Исаев.

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Просмотров: 15 | Добавил: jnp | Дата: 09.05.2020 | Комментарии (0)

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

 

В 3-ю Неделю по Пасхе Святая Церковь воспоминает святых жен-мироносиц и праведных Иосифа Аримафейского и Никодима – тайных учеников Христовых. Своим богослужением Церковь вновь поставляет нас на Голгофе у Креста Христова, с которого снимают Пречистое Его Тело Иосиф и Никодим, и в вертограде у гроба, где они полагают Тело Иисуса Христа, и где затем мироносицы, пришедшие помазать Тело благовонными маслами, первыми удостаиваются видеть Воскресшего Господа.
 



По примеру святых жен-мироносиц и мы долж ... Читать дальше »

Просмотров: 20 | Добавил: jnp | Дата: 02.05.2020 | Комментарии (0)

Как поминать усопших в родительский день после Пасхи?

 Как поминать усопших в родительский день после Пасхи?


Первый после Пасхи день поминовения усопших – Радоница, название которой этимологически восходит к словам «род» и «радость, существовала еще в языческие времена. Эту памятную дату также называют Радуница, Могилки, Радожное, Радунец, Радостное, Радушное воскресенье Навий день.

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Просмотров: 18 | Добавил: jnp | Дата: 28.04.2020 | Комментарии (0)

Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»


Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 24 апреля

Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
Икона Божией Матери «Живоносный Источник»
Ежегодно в пятницу Светлой седмицы (Пасхальной недели) Православная Церковь празднует День чудотворной иконы Богородицы «Живоносный Источник». Празднование установлено в память реставрации константинопольского храма, имен ... Читать дальше »

Просмотров: 20 | Добавил: jnp | Дата: 24.04.2020 | Комментарии (0)

Схождение Благодатного огня - 2020 в Храме Гроба Господня.

Схождение Благодатного огня - 2020 в Храме Гроба Господня.
 

Схождение Благодатного огня - 2020: Чудо свершилось!

В Храме Гроба Господня свершилось чудо схождения Благодатного огня, а значит, каждому из нас Господь даровал шанс на покаяние и исправление.

Чудо, которое так ждут миллионы людей по всему миру, случилось. Схождение Благодатного огня в Великую Субботу в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме произошло, а ... Читать дальше »

Просмотров: 18 | Добавил: jnp | Дата: 23.04.2020 | Комментарии (0)

Ныне же будешь со Мною в Раю!

Ныне же будешь со Мною в Раю!

 

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

С праздником Похвалы Богородице.

Все Святые Апостолы: Андрее, Иоанне, Матфее, Марко, Луко, Павле; святители: Василие, Григорие, Иоанне и Николае; преподобные: Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит, Григорий Палама, Максим Исп ... Читать дальше »

Просмотров: 45 | Добавил: jnp49 | Дата: 04.04.2020 | Комментарии (0)

Очищай сосуд внешнего человека преображением внутреннего.

Очищай сосуд внешнего человека преображением внутреннего.

 

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

С праздником преподобного Серафима Вырицкого.

Все Святые Апостолы: Андрее, Иоанне, Матфее, Марко, Луко, Павле; святители: Василие, Григорие, Иоанне и Николае; преподобные: Симеон Новый Богослов, Гри ... Читать дальше »

Просмотров: 12 | Добавил: jnp | Дата: 04.04.2020 | Комментарии (0)

Пандемия: случайность или Божие вразумление? Если завтра - умирать. С чем я уйду?

Пандемия: случайность или Божие вразумление? Если завтра - умирать. С чем я уйду?

 

Пандемия: случайность или Божие вразумление? Если завтра - умирать. С чем я уйду?

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Просмотров: 15 | Добавил: jnp | Дата: 30.03.2020 | Комментарии (0)

Практическое руководство к стяжанию Иисусовой молитвы. Иером. Симон (Бескровный)

Практическое руководство к стяжанию Иисусовой молитвы. Иером. Симон (Бескровный)

Практическое руководство к стяжанию Иисусовой молитвы. Иером. Симон (Бескровный)

Книгу «Практическое руководство к стяжанию Иисусовой молитвы» иером. Симона (Бескровн ... Читать дальше »

Просмотров: 107 | Добавил: jnp | Дата: 10.12.2019 | Комментарии (0)

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