Пандемия: случайность или Божие вразумление? Если завтра - умирать. С чем я уйду?

Если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся народы



"Мир лежит во зле, мы должны знать об этом, помнить это, преодолевать насколько возможно".

"Живущих с тобой в мире пусть будут тысячи, но тайну свою открывай из тысячи одному".

"Если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся народы".

"Как железо ковачу, так я передал себя и свою волю Господу Богу: как Ему угодно, так и действую; своей воли не имею, а что Богу угодно, то и ... Читать дальше »