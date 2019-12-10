Пандемия: случайность или Божие вразумление? Если завтра - умирать. С чем я уйду?

Новый клип архиерейского хора Нижегородской епархии на песню «Журавли»
Памяти Великой Победы.
Одна из самых пронзительных песен в память о Великой Отечественной войне — «Журавли». Накануне 75-летия Победы в память о всех павших на полях сражений эту песню по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия исполнил архиерейский хор Нижегородской епархии.
Соло — протодиакон Димитрий Исаев.
В 3-ю Неделю по Пасхе Святая Церковь воспоминает святых жен-мироносиц и праведных Иосифа Аримафейского и Никодима – тайных учеников Христовых. Своим богослужением Церковь вновь поставляет нас на Голгофе у Креста Христова, с которого снимают Пречистое Его Тело Иосиф и Никодим, и в вертограде у гроба, где они полагают Тело Иисуса Христа, и где затем мироносицы, пришедшие помазать Тело благовонными маслами, первыми удостаиваются видеть Воскресшего Господа.
Как поминать усопших в родительский день после Пасхи?
Первый после Пасхи день поминовения усопших – Радоница, название которой этимологически восходит к словам «род» и «радость, существовала еще в языческие времена. Эту памятную дату также называют Радуница, Могилки, Радожное, Радунец, Радостное, Радушное воскресенье Навий день.
Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 24 апреля
Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
Икона Божией Матери «Живоносный Источник»
Ежегодно в пятницу Светлой седмицы (Пасхальной недели) Православная Церковь празднует День чудотворной иконы Богородицы «Живоносный Источник». Празднование установлено в память реставрации константинопольского храма, имен
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Все Святые Апостолы: Андрее, Иоанне, Матфее, Марко, Луко, Павле; святители: Василие, Григорие, Иоанне и Николае; преподобные: Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит, Григорий Палама, Максим Исп
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